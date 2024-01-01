20 İsviçre frangından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile XPF → MDL çevirin

20 xpf
3,22 mdl

1,000₣ XPF = 0,1608L MDL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16160,1616
Düşük0,16000,1586
Ortalama0,16090,1602
Değişim0.40%1.35%
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1 XPF → MDL istatistikleri

XPF → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1616, en düşük 0,1600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1609 oldu. XPF → MDL kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

XPF → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1616, en düşük 0,1586 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1602 oldu. XPF → MDL kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Moldova Leyi
1 XPF0,16084 MDL
5 XPF0,80421 MDL
10 XPF1,60842 MDL
20 XPF3,21684 MDL
50 XPF8,04210 MDL
100 XPF16,08420 MDL
250 XPF40,21050 MDL
500 XPF80,42100 MDL
1000 XPF160,84200 MDL
2000 XPF321,68400 MDL
5000 XPF804,21000 MDL
10000 XPF1.608,42000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFP Frangı
1 MDL6,21730 XPF
5 MDL31,08650 XPF
10 MDL62,17300 XPF
20 MDL124,34600 XPF
50 MDL310,86500 XPF
100 MDL621,73000 XPF
250 MDL1.554,32500 XPF
500 MDL3.108,65000 XPF
1000 MDL6.217,30000 XPF
2000 MDL12.434,60000 XPF
5000 MDL31.086,50000 XPF
10000 MDL62.173,00000 XPF