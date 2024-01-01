20 Moldova leyinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MDL → XPF çevirin

20 mdl
125 xpf

1,000L MDL = 6,266₣ XPF

17:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,26596,3035
Düşük6,18736,1873
Ortalama6,21586,2419
Değişim0.34%-0.56%
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1 MDL → XPF istatistikleri

MDL → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2659, en düşük 6,1873 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,2158 oldu. MDL → XPF kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

MDL → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,3035, en düşük 6,1873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,2419 oldu. MDL → XPF kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2471,3861,53783,771,6791,337
1 GBP1,275123,2671,7681,96106,8192,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5910,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16211,10960,4251,2110,964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFP Frangı
1 MDL6,26605 XPF
5 MDL31,33025 XPF
10 MDL62,66050 XPF
20 MDL125,32100 XPF
50 MDL313,30250 XPF
100 MDL626,60500 XPF
250 MDL1.566,51250 XPF
500 MDL3.133,02500 XPF
1000 MDL6.266,05000 XPF
2000 MDL12.532,10000 XPF
5000 MDL31.330,25000 XPF
10000 MDL62.660,50000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Moldova Leyi
1 XPF0,15959 MDL
5 XPF0,79795 MDL
10 XPF1,59590 MDL
20 XPF3,19180 MDL
50 XPF7,97950 MDL
100 XPF15,95900 MDL
250 XPF39,89750 MDL
500 XPF79,79500 MDL
1000 XPF159,59000 MDL
2000 XPF319,18000 MDL
5000 XPF797,95000 MDL
10000 XPF1.595,90000 MDL