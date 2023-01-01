ليو مولدوفي إلى شلن كيني

تحويل MDL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
8187 kes

1.00000 MDL = 8.18661 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065888.58931.437391.661680.963918.363
1GBP1.1531411.22905102.1591.657561.91621.1115121.1757
1USD0.938250.813637183.121.348651.559090.904417.2293
1INR0.0112880.00978870.012030810.01622530.01875710.01088070.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / شلن كيني
1 MDL8.18661 KES
5 MDL40.93305 KES
10 MDL81.86610 KES
20 MDL163.73220 KES
50 MDL409.33050 KES
100 MDL818.66100 KES
250 MDL2046.65250 KES
500 MDL4093.30500 KES
1000 MDL8186.61000 KES
2000 MDL16373.22000 KES
5000 MDL40933.05000 KES
10000 MDL81866.10000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / مولدوفى Leu
1 KES0.12215 MDL
5 KES0.61075 MDL
10 KES1.22151 MDL
20 KES2.44302 MDL
50 KES6.10755 MDL
100 KES12.21510 MDL
250 KES30.53775 MDL
500 KES61.07550 MDL
1000 KES122.15100 MDL
2000 KES244.30200 MDL
5000 KES610.75500 MDL
10000 KES1221.51000 MDL