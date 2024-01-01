Moldova leyinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → KES çevirin

1.000 mdl
8.275 kes

1.00000 MDL = 8.27522 KES

11:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00921.354051.538783.04251.640691.34745
1 GBP1.25475123.85181.698991.93068104.1982.058651.69071
1 ZAR0.05260620.041925610.07123130.08094494.368540.08631030.0708841
1 CAD0.7385250.58858414.038811.1363761.3291.211690.995126

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Moldova leyinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kenya Şilini
1 MDL8.27522 KES
5 MDL41.37610 KES
10 MDL82.75220 KES
20 MDL165.50440 KES
50 MDL413.76100 KES
100 MDL827.52200 KES
250 MDL2068.80500 KES
500 MDL4137.61000 KES
1000 MDL8275.22000 KES
2000 MDL16550.44000 KES
5000 MDL41376.10000 KES
10000 MDL82752.20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Moldova Leyi
1 KES0.12084 MDL
5 KES0.60422 MDL
10 KES1.20843 MDL
20 KES2.41686 MDL
50 KES6.04215 MDL
100 KES12.08430 MDL
250 KES30.21075 MDL
500 KES60.42150 MDL
1000 KES120.84300 MDL
2000 KES241.68600 MDL
5000 KES604.21500 MDL
10000 KES1208.43000 MDL