ليو مولدوفي إلى دولار جامايكي

تحويل MDL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
8636.49 jmd

1.00000 MDL = 8.63649 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065888.58931.437391.661680.963918.363
1GBP1.1531411.22905102.1591.657561.91621.1115121.1757
1USD0.938250.813637183.121.348651.559090.904417.2293
1INR0.0112880.00978870.012030810.01622530.01875710.01088070.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار جامايكي
1 MDL8.63649 JMD
5 MDL43.18245 JMD
10 MDL86.36490 JMD
20 MDL172.72980 JMD
50 MDL431.82450 JMD
100 MDL863.64900 JMD
250 MDL2159.12250 JMD
500 MDL4318.24500 JMD
1000 MDL8636.49000 JMD
2000 MDL17272.98000 JMD
5000 MDL43182.45000 JMD
10000 MDL86364.90000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / مولدوفى Leu
1 JMD0.11579 MDL
5 JMD0.57894 MDL
10 JMD1.15788 MDL
20 JMD2.31576 MDL
50 JMD5.78940 MDL
100 JMD11.57880 MDL
250 JMD28.94700 MDL
500 JMD57.89400 MDL
1000 JMD115.78800 MDL
2000 JMD231.57600 MDL
5000 JMD578.94000 MDL
10000 JMD1157.88000 MDL