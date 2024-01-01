Moldova leyinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → JMD çevirin

1.000 mdl
8.751,49 jmd

1.00000 MDL = 8.75149 JMD

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79684419.00821.35411.5385883.03951.640551.34745
1 GBP1.25495123.85431.699331.93084104.212.058811.69098
1 ZAR0.05260890.041921110.07123770.0809434.368610.08630770.0708878
1 CAD0.7384980.58846814.037511.1362461.32451.211550.995089

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Jamaika Doları
1 MDL8.75149 JMD
5 MDL43.75745 JMD
10 MDL87.51490 JMD
20 MDL175.02980 JMD
50 MDL437.57450 JMD
100 MDL875.14900 JMD
250 MDL2187.87250 JMD
500 MDL4375.74500 JMD
1000 MDL8751.49000 JMD
2000 MDL17502.98000 JMD
5000 MDL43757.45000 JMD
10000 MDL87514.90000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Moldova Leyi
1 JMD0.11427 MDL
5 JMD0.57133 MDL
10 JMD1.14266 MDL
20 JMD2.28532 MDL
50 JMD5.71330 MDL
100 JMD11.42660 MDL
250 JMD28.56650 MDL
500 JMD57.13300 MDL
1000 JMD114.26600 MDL
2000 JMD228.53200 MDL
5000 JMD571.33000 MDL
10000 JMD1142.66000 MDL