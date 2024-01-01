20 Moldova leyinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → JMD çevirin

20 mdl
177,10 jmd

1,000L MDL = 8,855J$ JMD

16:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,86348,8807
Düşük8,73278,7298
Ortalama8,82248,8109
Değişim0.93%0.40%
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1 MDL → JMD istatistikleri

MDL → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8634, en düşük 8,7327 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8224 oldu. MDL → JMD kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

MDL → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8807, en düşük 8,7298 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8109 oldu. MDL → JMD kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1861,3851,53383,7481,6771,336
1 GBP1,277123,2231,7681,957106,9422,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13511,10760,4881,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Jamaika Doları
1 MDL8,85487 JMD
5 MDL44,27435 JMD
10 MDL88,54870 JMD
20 MDL177,09740 JMD
50 MDL442,74350 JMD
100 MDL885,48700 JMD
250 MDL2.213,71750 JMD
500 MDL4.427,43500 JMD
1000 MDL8.854,87000 JMD
2000 MDL17.709,74000 JMD
5000 MDL44.274,35000 JMD
10000 MDL88.548,70000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Moldova Leyi
1 JMD0,11293 MDL
5 JMD0,56466 MDL
10 JMD1,12932 MDL
20 JMD2,25864 MDL
50 JMD5,64660 MDL
100 JMD11,29320 MDL
250 JMD28,23300 MDL
500 JMD56,46600 MDL
1000 JMD112,93200 MDL
2000 JMD225,86400 MDL
5000 JMD564,66000 MDL
10000 JMD1.129,32000 MDL