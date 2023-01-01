لوتي ليسوتو إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل LSL إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
32549 xof

1.00000 LSL = 32.54880 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LSL32.54880 XOF
5 LSL162.74400 XOF
10 LSL325.48800 XOF
20 LSL650.97600 XOF
50 LSL1627.44000 XOF
100 LSL3254.88000 XOF
250 LSL8137.20000 XOF
500 LSL16274.40000 XOF
1000 LSL32548.80000 XOF
2000 LSL65097.60000 XOF
5000 LSL162744.00000 XOF
10000 LSL325488.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Lesotho Loti
1 XOF0.03072 LSL
5 XOF0.15362 LSL
10 XOF0.30723 LSL
20 XOF0.61446 LSL
50 XOF1.53615 LSL
100 XOF3.07231 LSL
250 XOF7.68077 LSL
500 XOF15.36155 LSL
1000 XOF30.72310 LSL
2000 XOF61.44620 LSL
5000 XOF153.61550 LSL
10000 XOF307.23100 LSL