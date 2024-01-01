Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LSL → XOF çevirin

1.000 lsl
32.137 xof

1.00000 LSL = 32.13710 XOF

11:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554351.0737589.16461.45381.65230.9484318.3275
1 GBP1.16911.25525104.2361.699551.93161.1087121.4255
1 USD0.93130.796654183.04041.353951.538820.8832517.0687
1 INR0.01121520.009593570.012042310.01630470.01853090.01063640.205547

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Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFA Frangı BCEAO
1 LSL32.13710 XOF
5 LSL160.68550 XOF
10 LSL321.37100 XOF
20 LSL642.74200 XOF
50 LSL1606.85500 XOF
100 LSL3213.71000 XOF
250 LSL8034.27500 XOF
500 LSL16068.55000 XOF
1000 LSL32137.10000 XOF
2000 LSL64274.20000 XOF
5000 LSL160685.50000 XOF
10000 LSL321371.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lesotho Lotisi
1 XOF0.03112 LSL
5 XOF0.15558 LSL
10 XOF0.31117 LSL
20 XOF0.62233 LSL
50 XOF1.55584 LSL
100 XOF3.11167 LSL
250 XOF7.77918 LSL
500 XOF15.55835 LSL
1000 XOF31.11670 LSL
2000 XOF62.23340 LSL
5000 XOF155.58350 LSL
10000 XOF311.16700 LSL