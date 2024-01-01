bin Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile LSL → XOF çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 LSL → XOF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|33,5377
|34,1376
|Düşük
|32,8096
|31,7579
|Ortalama
|33,1635
|33,0901
|Değişim
|1.92%
|1.55%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → XOF istatistikleri
LSL → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,5377, en düşük 32,8096 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,1635 oldu. LSL → XOF kurundaki değişiklik 1.92 değerindeydi.
LSL → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,1376, en düşük 31,7579 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,0901 oldu. LSL → XOF kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFA Frangı BCEAO
|1 LSL
|33,43830 XOF
|5 LSL
|167,19150 XOF
|10 LSL
|334,38300 XOF
|20 LSL
|668,76600 XOF
|50 LSL
|1.671,91500 XOF
|100 LSL
|3.343,83000 XOF
|250 LSL
|8.359,57500 XOF
|500 LSL
|16.719,15000 XOF
|1000 LSL
|33.438,30000 XOF
|2000 LSL
|66.876,60000 XOF
|5000 LSL
|167.191,50000 XOF
|10000 LSL
|334.383,00000 XOF