100 Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LSL → XOF çevirin

100 lsl
3.344 xof

1,000L LSL = 33,44CFA XOF

12:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,537734,1376
Düşük32,809631,7579
Ortalama33,163433,0901
Değişim1.92%1.54%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → XOF istatistikleri

LSL → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,5377, en düşük 32,8096 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,1634 oldu. LSL → XOF kurundaki değişiklik 1.92 değerindeydi.

LSL → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,1376, en düşük 31,7579 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,0901 oldu. LSL → XOF kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,07990,3581,4921,6510,94720,004
1 GBP1,18611,279107,1351,7681,9581,12223,718
1 USD0,9270,782183,7381,3821,530,87718,539
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFA Frangı BCEAO
1 LSL33,43830 XOF
5 LSL167,19150 XOF
10 LSL334,38300 XOF
20 LSL668,76600 XOF
50 LSL1.671,91500 XOF
100 LSL3.343,83000 XOF
250 LSL8.359,57500 XOF
500 LSL16.719,15000 XOF
1000 LSL33.438,30000 XOF
2000 LSL66.876,60000 XOF
5000 LSL167.191,50000 XOF
10000 LSL334.383,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lesotho Lotisi
1 XOF0,02991 LSL
5 XOF0,14953 LSL
10 XOF0,29906 LSL
20 XOF0,59812 LSL
50 XOF1,49529 LSL
100 XOF2,99058 LSL
250 XOF7,47645 LSL
500 XOF14,95290 LSL
1000 XOF29,90580 LSL
2000 XOF59,81160 LSL
5000 XOF149,52900 LSL
10000 XOF299,05800 LSL