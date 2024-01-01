5 CFA Frangı BCEAO'dan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile XOF → LSL çevirin

1,000CFA XOF = 0,02909L LSL

11:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → LSL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LSL
1 XOF → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02940,0305
Düşük0,02850,0285
Ortalama0,02910,0295
Değişim-0.23%-4.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → LSL istatistikleri

XOF → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0294, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0291 oldu. XOF → LSL kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

XOF → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0305, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0295 oldu. XOF → LSL kurundaki değişiklik -4.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94612,6291,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,130,9561.230,75
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5531,4151.821,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lesotho Lotisi
1 XOF0,02909 LSL
5 XOF0,14543 LSL
10 XOF0,29085 LSL
20 XOF0,58171 LSL
50 XOF1,45427 LSL
100 XOF2,90853 LSL
250 XOF7,27133 LSL
500 XOF14,54265 LSL
1000 XOF29,08530 LSL
2000 XOF58,17060 LSL
5000 XOF145,42650 LSL
10000 XOF290,85300 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFA Frangı BCEAO
1 LSL34,38170 XOF
5 LSL171,90850 XOF
10 LSL343,81700 XOF
20 LSL687,63400 XOF
50 LSL1.719,08500 XOF
100 LSL3.438,17000 XOF
250 LSL8.595,42500 XOF
500 LSL17.190,85000 XOF
1000 LSL34.381,70000 XOF
2000 LSL68.763,40000 XOF
5000 LSL171.908,50000 XOF
10000 LSL343.817,00000 XOF