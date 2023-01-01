لوتي ليسوتو إلى شلن تنزاني

تحويل LSL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٣٢٬٣٠٨ tzs

1.00000 LSL = 132.30800 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437391.661730.963918.3682
1GBP1.1532711.2294102.1881.657721.916451.1116421.1838
1USD0.93810.813405183.121.34841.558850.9042517.231
1INR0.01128590.009785910.012030810.01622230.01875420.01087880.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / الشلن التنزاني
1 LSL132.30800 TZS
5 LSL661.54000 TZS
10 LSL1323.08000 TZS
20 LSL2646.16000 TZS
50 LSL6615.40000 TZS
100 LSL13230.80000 TZS
250 LSL33077.00000 TZS
500 LSL66154.00000 TZS
1000 LSL132308.00000 TZS
2000 LSL264616.00000 TZS
5000 LSL661540.00000 TZS
10000 LSL1323080.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Lesotho Loti
1 TZS0.00756 LSL
5 TZS0.03779 LSL
10 TZS0.07558 LSL
20 TZS0.15116 LSL
50 TZS0.37791 LSL
100 TZS0.75581 LSL
250 TZS1.88953 LSL
500 TZS3.77906 LSL
1000 TZS7.55812 LSL
2000 TZS15.11624 LSL
5000 TZS37.79060 LSL
10000 TZS75.58120 LSL