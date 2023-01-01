دولار ليبيري إلى دينار كويتي

تحويل LRD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٫٦١٧ kwd

1.00000 LRD = 0.00162 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:38 UTC
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LRD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437021.661140.963718.3339
1GBP1.15311.22935102.1841.656921.915321.1111521.1394
1USD0.93790.813438183.121.34781.5580.903917.1956
1INR0.01128380.009786310.012030810.01621510.01874390.01087460.206877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Kuwaiti Dinar
1 LRD0.00162 KWD
5 LRD0.00809 KWD
10 LRD0.01617 KWD
20 LRD0.03234 KWD
50 LRD0.08085 KWD
100 LRD0.16170 KWD
250 LRD0.40426 KWD
500 LRD0.80851 KWD
1000 LRD1.61702 KWD
2000 LRD3.23404 KWD
5000 LRD8.08510 KWD
10000 LRD16.17020 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار ليبري
1 KWD618.42300 LRD
5 KWD3092.11500 LRD
10 KWD6184.23000 LRD
20 KWD12368.46000 LRD
50 KWD30921.15000 LRD
100 KWD61842.30000 LRD
250 KWD154605.75000 LRD
500 KWD309211.50000 LRD
1000 KWD618423.00000 LRD
2000 KWD1236846.00000 LRD
5000 KWD3092115.00000 LRD
10000 KWD6184230.00000 LRD