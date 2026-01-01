2,000 دينار كويتي إلى دولار ليبيري
حوّل KWD إلى LRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى LRD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى LRD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى LRD اليوم
|KWD
|LRD
|1 KWD
|589.48 LRD
|5 KWD
|2,947.42 LRD
|10 KWD
|5,894.83 LRD
|20 KWD
|11,789.66 LRD
|50 KWD
|29,474.15 LRD
|100 KWD
|58,948.30 LRD
|250 KWD
|147,370.75 LRD
|500 KWD
|294,741.50 LRD
|1000 KWD
|589,483 LRD
|2000 KWD
|1,178,966 LRD
|5000 KWD
|2,947,415.00 LRD
|10000 KWD
|5,894,830.00 LRD
|LRD
|KWD
|1 LRD
|0.002 KWD
|5 LRD
|0.008 KWD
|10 LRD
|0.017 KWD
|20 LRD
|0.034 KWD
|50 LRD
|0.085 KWD
|100 LRD
|0.170 KWD
|250 LRD
|0.424 KWD
|500 LRD
|0.848 KWD
|1000 LRD
|1.696 KWD
|2000 LRD
|3.393 KWD
|5000 LRD
|8.482 KWD
|10000 LRD
|16.964 KWD