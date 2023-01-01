دولار ليبيري إلى ريال برازيلي

تحويل LRD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
25.83 brl

1.00000 LRD = 0.02583 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:32 UTC
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LRD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0663588.6351.437231.661370.9636518.3304
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915481.1110921.1341
1USD0.93780.813372183.121.34781.5580.9037517.1899
1INR0.01128220.009785510.012030810.01621510.01874390.01087280.206808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الريال البرازيلي
1 LRD0.02583 BRL
5 LRD0.12913 BRL
10 LRD0.25826 BRL
20 LRD0.51653 BRL
50 LRD1.29132 BRL
100 LRD2.58264 BRL
250 LRD6.45660 BRL
500 LRD12.91320 BRL
1000 LRD25.82640 BRL
2000 LRD51.65280 BRL
5000 LRD129.13200 BRL
10000 LRD258.26400 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار ليبري
1 BRL38.72000 LRD
5 BRL193.60000 LRD
10 BRL387.20000 LRD
20 BRL774.40000 LRD
50 BRL1936.00000 LRD
100 BRL3872.00000 LRD
250 BRL9680.00000 LRD
500 BRL19360.00000 LRD
1000 BRL38720.00000 LRD
2000 BRL77440.00000 LRD
5000 BRL193600.00000 LRD
10000 BRL387200.00000 LRD