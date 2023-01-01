دولار جزر كايمان إلى ريال عماني

تحويل KYD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kyd
464.265 omr

1.00000 KYD = 0.46426 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:23 UTC
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KYD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.6891.436881.660440.9637518.3096
1GBP1.1531411.23035102.2671.656851.914641.1113421.1127
1USD0.937150.812777183.121.346651.556180.9031517.1599
1INR0.01127540.009778350.012030810.01620130.01872210.01086560.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الريال العماني
1 KYD0.46426 OMR
5 KYD2.32132 OMR
10 KYD4.64265 OMR
20 KYD9.28530 OMR
50 KYD23.21325 OMR
100 KYD46.42650 OMR
250 KYD116.06625 OMR
500 KYD232.13250 OMR
1000 KYD464.26500 OMR
2000 KYD928.53000 OMR
5000 KYD2321.32500 OMR
10000 KYD4642.65000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار جزر كايمان
1 OMR2.15394 KYD
5 OMR10.76970 KYD
10 OMR21.53940 KYD
20 OMR43.07880 KYD
50 OMR107.69700 KYD
100 OMR215.39400 KYD
250 OMR538.48500 KYD
500 OMR1076.97000 KYD
1000 OMR2153.94000 KYD
2000 OMR4307.88000 KYD
5000 OMR10769.70000 KYD
10000 OMR21539.40000 KYD