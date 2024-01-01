Cayman Adaları dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile KYD → OMR çevirin

1.000 kyd
469,518 omr

1.00000 KYD = 0.46952 OMR

09:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.073289.11411.452631.652220.94756518.3158
1 GBP1.169611.25525104.2311.699041.932491.1082721.4227
1 USD0.931750.796654183.03591.353551.539530.8829517.0665
1 INR0.01122160.009594090.01204310.01630080.01854050.01063340.205532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Umman Riyali
1 KYD0.46952 OMR
5 KYD2.34759 OMR
10 KYD4.69518 OMR
20 KYD9.39036 OMR
50 KYD23.47590 OMR
100 KYD46.95180 OMR
250 KYD117.37950 OMR
500 KYD234.75900 OMR
1000 KYD469.51800 OMR
2000 KYD939.03600 OMR
5000 KYD2347.59000 OMR
10000 KYD4695.18000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cayman Adaları Doları
1 OMR2.12984 KYD
5 OMR10.64920 KYD
10 OMR21.29840 KYD
20 OMR42.59680 KYD
50 OMR106.49200 KYD
100 OMR212.98400 KYD
250 OMR532.46000 KYD
500 OMR1064.92000 KYD
1000 OMR2129.84000 KYD
2000 OMR4259.68000 KYD
5000 OMR10649.20000 KYD
10000 OMR21298.40000 KYD