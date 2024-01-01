500 Cayman Adaları dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile KYD → OMR çevirin

1,000$ KYD = 0,4696ر.ع. OMR

21:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → OMR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

OMR
1 KYD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46960,4696
Düşük0,46940,4694
Ortalama0,46950,4695
Değişim0.01%0.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → OMR istatistikleri

KYD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4696, en düşük 0,4694 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4695 oldu. KYD → OMR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

KYD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4696, en düşük 0,4694 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4695 oldu. KYD → OMR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,141,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Umman Riyali
1 KYD0,46956 OMR
5 KYD2,34778 OMR
10 KYD4,69555 OMR
20 KYD9,39110 OMR
50 KYD23,47775 OMR
100 KYD46,95550 OMR
250 KYD117,38875 OMR
500 KYD234,77750 OMR
1000 KYD469,55500 OMR
2000 KYD939,11000 OMR
5000 KYD2.347,77500 OMR
10000 KYD4.695,55000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cayman Adaları Doları
1 OMR2,12968 KYD
5 OMR10,64840 KYD
10 OMR21,29680 KYD
20 OMR42,59360 KYD
50 OMR106,48400 KYD
100 OMR212,96800 KYD
250 OMR532,42000 KYD
500 OMR1.064,84000 KYD
1000 OMR2.129,68000 KYD
2000 OMR4.259,36000 KYD
5000 OMR10.648,40000 KYD
10000 OMR21.296,80000 KYD