دينار كويتي إلى كونا كرواتية

تحويل KWD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
22801.90 hrk

1.00000 KWD = 22.80190 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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KWD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066688.67131.436821.659820.9635518.3022
1GBP1.153211.23102.2551.656931.91411.1111721.1061
1USD0.937550.813008183.13451.34711.556180.9034517.1594
1INR0.01127760.009779430.012028710.01620390.01871880.01086730.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Croatian Kuna
1 KWD22.80190 HRK
5 KWD114.00950 HRK
10 KWD228.01900 HRK
20 KWD456.03800 HRK
50 KWD1140.09500 HRK
100 KWD2280.19000 HRK
250 KWD5700.47500 HRK
500 KWD11400.95000 HRK
1000 KWD22801.90000 HRK
2000 KWD45603.80000 HRK
5000 KWD114009.50000 HRK
10000 KWD228019.00000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Kuwaiti Dinar
1 HRK0.04386 KWD
5 HRK0.21928 KWD
10 HRK0.43856 KWD
20 HRK0.87712 KWD
50 HRK2.19280 KWD
100 HRK4.38559 KWD
250 HRK10.96398 KWD
500 HRK21.92795 KWD
1000 HRK43.85590 KWD
2000 HRK87.71180 KWD
5000 HRK219.27950 KWD
10000 HRK438.55900 KWD