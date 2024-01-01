Kuveyt dinarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile KWD → HRK çevirin

1.000 kwd
22.782 hrk

1.00000 KWD = 22.78200 HRK

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073589.1361.453251.652560.9482518.3144
1 GBP1.1694111.25535104.2361.699431.93251.1088921.4169
1 USD0.93150.796591183.03311.353751.539410.8833517.0605
1 INR0.01121880.009593650.012043410.01630370.01853970.01063850.205466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hırvat Kunası
1 KWD22.78200 HRK
5 KWD113.91000 HRK
10 KWD227.82000 HRK
20 KWD455.64000 HRK
50 KWD1139.10000 HRK
100 KWD2278.20000 HRK
250 KWD5695.50000 HRK
500 KWD11391.00000 HRK
1000 KWD22782.00000 HRK
2000 KWD45564.00000 HRK
5000 KWD113910.00000 HRK
10000 KWD227820.00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kuveyt Dinarı
1 HRK0.04389 KWD
5 HRK0.21947 KWD
10 HRK0.43894 KWD
20 HRK0.87789 KWD
50 HRK2.19471 KWD
100 HRK4.38943 KWD
250 HRK10.97357 KWD
500 HRK21.94715 KWD
1000 HRK43.89430 KWD
2000 HRK87.78860 KWD
5000 HRK219.47150 KWD
10000 HRK438.94300 KWD