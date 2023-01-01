وون كوري جنوبي إلى كيات ميانماري

تحويل KRW إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٬٥٦٧٫٣٤ mmk

1.00000 KRW = 1.56734 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Myanma Kyat
1 KRW1.56734 MMK
5 KRW7.83670 MMK
10 KRW15.67340 MMK
20 KRW31.34680 MMK
50 KRW78.36700 MMK
100 KRW156.73400 MMK
250 KRW391.83500 MMK
500 KRW783.67000 MMK
1000 KRW1567.34000 MMK
2000 KRW3134.68000 MMK
5000 KRW7836.70000 MMK
10000 KRW15673.40000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / وون كوريا الجنوبية
1 MMK0.63802 KRW
5 MMK3.19012 KRW
10 MMK6.38024 KRW
20 MMK12.76048 KRW
50 MMK31.90120 KRW
100 MMK63.80240 KRW
250 MMK159.50600 KRW
500 MMK319.01200 KRW
1000 MMK638.02400 KRW
2000 MMK1276.04800 KRW
5000 MMK3190.12000 KRW
10000 MMK6380.24000 KRW