فرنك قمري إلى دولار تايواني جديد

تحويل KMF إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٦٩٫٣٣ twd

1.00000 KMF = 0.06933 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:40 UTC
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KMF إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436291.658970.9638518.3038
1GBP1.153411.23045102.2931.656621.913461.1117121.1117
1USD0.937350.812711183.13451.346351.555090.903517.1577
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619480.01870570.01086790.206385

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار تايواني جديد
1 KMF0.06933 TWD
5 KMF0.34667 TWD
10 KMF0.69334 TWD
20 KMF1.38669 TWD
50 KMF3.46672 TWD
100 KMF6.93343 TWD
250 KMF17.33357 TWD
500 KMF34.66715 TWD
1000 KMF69.33430 TWD
2000 KMF138.66860 TWD
5000 KMF346.67150 TWD
10000 KMF693.34300 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / فرنك جزر القمر
1 TWD14.42290 KMF
5 TWD72.11450 KMF
10 TWD144.22900 KMF
20 TWD288.45800 KMF
50 TWD721.14500 KMF
100 TWD1442.29000 KMF
250 TWD3605.72500 KMF
500 TWD7211.45000 KMF
1000 TWD14422.90000 KMF
2000 TWD28845.80000 KMF
5000 TWD72114.50000 KMF
10000 TWD144229.00000 KMF