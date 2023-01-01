فرنك قمري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل KMF إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٬٠٢٩٫٩٨ kzt

1.00000 KMF = 1.02998 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KMF إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436551.659360.96418.2989
1GBP1.153411.2304102.2891.656861.913831.1118821.1052
1USD0.93740.812744183.13451.34661.555450.9036517.1531
1INR0.01127550.009776250.012028710.01619780.01871010.01086970.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

KMF إلى USD

KMF إلى EUR

KMF إلى GBP

KMF إلى INR

KMF إلى JPY

KMF إلى RUB

KMF إلى AUD

KMF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / تنغي كازاخستاني
1 KMF1.02998 KZT
5 KMF5.14990 KZT
10 KMF10.29980 KZT
20 KMF20.59960 KZT
50 KMF51.49900 KZT
100 KMF102.99800 KZT
250 KMF257.49500 KZT
500 KMF514.99000 KZT
1000 KMF1029.98000 KZT
2000 KMF2059.96000 KZT
5000 KMF5149.90000 KZT
10000 KMF10299.80000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / فرنك جزر القمر
1 KZT0.97090 KMF
5 KZT4.85449 KMF
10 KZT9.70897 KMF
20 KZT19.41794 KMF
50 KZT48.54485 KMF
100 KZT97.08970 KMF
250 KZT242.72425 KMF
500 KZT485.44850 KMF
1000 KZT970.89700 KMF
2000 KZT1941.79400 KMF
5000 KZT4854.48500 KMF
10000 KZT9708.97000 KMF