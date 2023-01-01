فرنك قمري إلى جنيه جيرزي

تحويل KMF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
1.76 jep

1.00000 KMF = 0.00176 JEP

Mid-market exchange rate at 21:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.49171.658110.964518.8261
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719541.911371.1118221.7015
1 USD0.912950.791985183.3351.361851.513780.8805517.1873
1 INR0.01095520.009503630.011999810.01634190.01816490.01056640.206243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه جيرسي
1 KMF0.00176 JEP
5 KMF0.00878 JEP
10 KMF0.01755 JEP
20 KMF0.03511 JEP
50 KMF0.08777 JEP
100 KMF0.17555 JEP
250 KMF0.43887 JEP
500 KMF0.87774 JEP
1000 KMF1.75547 JEP
2000 KMF3.51094 JEP
5000 KMF8.77735 JEP
10000 KMF17.55470 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / فرنك جزر القمر
1 JEP569.64900 KMF
5 JEP2848.24500 KMF
10 JEP5696.49000 KMF
20 JEP11392.98000 KMF
50 JEP28482.45000 KMF
100 JEP56964.90000 KMF
250 JEP142412.25000 KMF
500 JEP284824.50000 KMF
1000 JEP569649.00000 KMF
2000 JEP1139298.00000 KMF
5000 JEP2848245.00000 KMF
10000 JEP5696490.00000 KMF