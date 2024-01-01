Komor frangından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile KMF → JEP çevirin

1.000 kmf
1,74 jep

1.00000 KMF = 0.00174 JEP

09:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0728589.08271.451941.651550.94756518.3
1 GBP1.169811.25505104.2111.698521.932041.1084621.4079
1 USD0.93210.796781183.03371.353351.539410.8832517.0574
1 INR0.01122550.009595870.012043310.01629880.01853960.01063720.205427

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Komor frangından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Jersey poundu
1 KMF0.00174 JEP
5 KMF0.00869 JEP
10 KMF0.01738 JEP
20 KMF0.03475 JEP
50 KMF0.08688 JEP
100 KMF0.17376 JEP
250 KMF0.43440 JEP
500 KMF0.86880 JEP
1000 KMF1.73760 JEP
2000 KMF3.47520 JEP
5000 KMF8.68800 JEP
10000 KMF17.37600 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Komor Frangı
1 JEP575.50700 KMF
5 JEP2877.53500 KMF
10 JEP5755.07000 KMF
20 JEP11510.14000 KMF
50 JEP28775.35000 KMF
100 JEP57550.70000 KMF
250 JEP143876.75000 KMF
500 JEP287753.50000 KMF
1000 JEP575507.00000 KMF
2000 JEP1151014.00000 KMF
5000 JEP2877535.00000 KMF
10000 JEP5755070.00000 KMF