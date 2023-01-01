فرنك قمري إلى درهم إماراتي

تحويل KMF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
7.92 aed

1.00000 KMF = 0.00792 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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KMF إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0668588.6921.436351.659690.964218.3067
1GBP1.153611.2307102.3141.656951.914591.112321.1183
1USD0.937350.812546183.13451.346351.555690.903817.1596
1INR0.0112750.009773870.012028710.01619480.0187130.01087150.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KMF0.00792 AED
5 KMF0.03960 AED
10 KMF0.07921 AED
20 KMF0.15841 AED
50 KMF0.39603 AED
100 KMF0.79207 AED
250 KMF1.98017 AED
500 KMF3.96034 AED
1000 KMF7.92068 AED
2000 KMF15.84136 AED
5000 KMF39.60340 AED
10000 KMF79.20680 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك جزر القمر
1 AED126.25200 KMF
5 AED631.26000 KMF
10 AED1262.52000 KMF
20 AED2525.04000 KMF
50 AED6312.60000 KMF
100 AED12625.20000 KMF
250 AED31563.00000 KMF
500 AED63126.00000 KMF
1000 AED126252.00000 KMF
2000 AED252504.00000 KMF
5000 AED631260.00000 KMF
10000 AED1262520.00000 KMF