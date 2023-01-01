ريال كمبودي إلى كيات ميانماري

تحويل KHR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٥١٠٫٣٣ mmk

1.00000 KHR = 0.51033 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066388.64631.435931.660.96418.305
1GBP1.1537411.23015102.2681.656581.915081.112221.1177
1USD0.93780.812909183.13451.346651.556780.9040517.1668
1INR0.01128080.009778240.012028710.01619840.01872610.01087450.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Myanma Kyat
1 KHR0.51033 MMK
5 KHR2.55164 MMK
10 KHR5.10328 MMK
20 KHR10.20656 MMK
50 KHR25.51640 MMK
100 KHR51.03280 MMK
250 KHR127.58200 MMK
500 KHR255.16400 MMK
1000 KHR510.32800 MMK
2000 KHR1020.65600 MMK
5000 KHR2551.64000 MMK
10000 KHR5103.28000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / ريال كمبوديا
1 MMK1.95952 KHR
5 MMK9.79760 KHR
10 MMK19.59520 KHR
20 MMK39.19040 KHR
50 MMK97.97600 KHR
100 MMK195.95200 KHR
250 MMK489.88000 KHR
500 MMK979.76000 KHR
1000 MMK1959.52000 KHR
2000 MMK3919.04000 KHR
5000 MMK9797.60000 KHR
10000 MMK19595.20000 KHR