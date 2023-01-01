10 آلاف ريال كمبودي إلى كيات ميانماري

تحويل KHR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ khr
٥٬٠٧٨٫٦٠ mmk

1.00000 KHR = 0.50786 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371651.583910.944657.317223.25383.1550.822233
1CAD0.72904911.154750.6887245.334616.953360.62410.599448
1AUD0.631350.86599110.5964294.6197114.680852.49990.519117
1EUR1.058551.451961.6766517.7456224.615588.02370.87035

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Myanma Kyat
1 KHR0.50786 MMK
5 KHR2.53930 MMK
10 KHR5.07860 MMK
20 KHR10.15720 MMK
50 KHR25.39300 MMK
100 KHR50.78600 MMK
250 KHR126.96500 MMK
500 KHR253.93000 MMK
1000 KHR507.86000 MMK
2000 KHR1015.72000 MMK
5000 KHR2539.30000 MMK
10000 KHR5078.60000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / ريال كمبوديا
1 MMK1.96905 KHR
5 MMK9.84525 KHR
10 MMK19.69050 KHR
20 MMK39.38100 KHR
50 MMK98.45250 KHR
100 MMK196.90500 KHR
250 MMK492.26250 KHR
500 MMK984.52500 KHR
1000 MMK1969.05000 KHR
2000 MMK3938.10000 KHR
5000 MMK9845.25000 KHR
10000 MMK19690.50000 KHR