1 ريال كمبودي إلى لاري جورجي
تحويل KHR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال كمبودي إلى لاري جورجي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for رييل كمبودي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لاري جورجي / ريال كمبوديا
|1 GEL
|1534.45000 KHR
|5 GEL
|7672.25000 KHR
|10 GEL
|15344.50000 KHR
|20 GEL
|30689.00000 KHR
|50 GEL
|76722.50000 KHR
|100 GEL
|153445.00000 KHR
|250 GEL
|383612.50000 KHR
|500 GEL
|767225.00000 KHR
|1000 GEL
|1534450.00000 KHR
|2000 GEL
|3068900.00000 KHR
|5000 GEL
|7672250.00000 KHR
|10000 GEL
|15344500.00000 KHR