5 ريال كمبودي إلى فلورن أروبي

تحويل KHR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

٥ khr
٠٫٠٠ awg

1.00000 KHR = 0.00044 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 06:08
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KHR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870451.0578587.97081.450261.675140.946919.2702
1GBP1.1488311.21535101.0691.666181.924541.0878322.1393
1USD0.945350.822808183.161.370951.583530.8951518.2164
1INR0.01136740.009894280.01202510.01648570.0190420.01076420.219052

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Aruban Florin
1 KHR0.00044 AWG
5 KHR0.00219 AWG
10 KHR0.00438 AWG
20 KHR0.00875 AWG
50 KHR0.02189 AWG
100 KHR0.04377 AWG
250 KHR0.10943 AWG
500 KHR0.21886 AWG
1000 KHR0.43773 AWG
2000 KHR0.87545 AWG
5000 KHR2.18864 AWG
10000 KHR4.37727 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / ريال كمبوديا
1 AWG2284.53000 KHR
5 AWG11422.65000 KHR
10 AWG22845.30000 KHR
20 AWG45690.60000 KHR
50 AWG114226.50000 KHR
100 AWG228453.00000 KHR
250 AWG571132.50000 KHR
500 AWG1142265.00000 KHR
1000 AWG2284530.00000 KHR
2000 AWG4569060.00000 KHR
5000 AWG11422650.00000 KHR
10000 AWG22845300.00000 KHR