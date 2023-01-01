5 камбоджийских риелей в арубанские флорины
Сконвертируйте KHR в AWG по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к AWG
1 KHR = 0.00044 AWG
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в арубанские флорины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Арубанский флорин / Камбоджийский риель
|1 AWG
|2273.48000 KHR
|5 AWG
|11367.40000 KHR
|10 AWG
|22734.80000 KHR
|20 AWG
|45469.60000 KHR
|50 AWG
|113674.00000 KHR
|100 AWG
|227348.00000 KHR
|250 AWG
|568370.00000 KHR
|500 AWG
|1136740.00000 KHR
|1000 AWG
|2273480.00000 KHR
|2000 AWG
|4546960.00000 KHR
|5000 AWG
|11367400.00000 KHR
|10000 AWG
|22734800.00000 KHR