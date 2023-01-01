20 камбоджийских риелей в арубанские флорины

Сконвертируйте KHR в AWG по реальному обменному курсу

20 khr
0,01 awg

1.00000 KHR = 0.00044 AWG

Среднерыночный курс в 18:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KHR к AWG

1 мин. назад 1 KHR → 0 AWG
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.06788.67891.442741.657730.956518.2133
1GBP1.1614411.2392102.9911.675581.925271.1109221.1526
1USD0.93720.806972183.11051.352151.553640.8964517.0696
1INR0.01127660.009709630.012032210.01626930.01869370.01078620.205384

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Арубанский флорин
1 KHR0.00044 AWG
5 KHR0.00220 AWG
10 KHR0.00440 AWG
20 KHR0.00880 AWG
50 KHR0.02199 AWG
100 KHR0.04399 AWG
250 KHR0.10996 AWG
500 KHR0.21993 AWG
1000 KHR0.43985 AWG
2000 KHR0.87971 AWG
5000 KHR2.19927 AWG
10000 KHR4.39854 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Камбоджийский риель
1 AWG2273.48000 KHR
5 AWG11367.40000 KHR
10 AWG22734.80000 KHR
20 AWG45469.60000 KHR
50 AWG113674.00000 KHR
100 AWG227348.00000 KHR
250 AWG568370.00000 KHR
500 AWG1136740.00000 KHR
1000 AWG2273480.00000 KHR
2000 AWG4546960.00000 KHR
5000 AWG11367400.00000 KHR
10000 AWG22734800.00000 KHR