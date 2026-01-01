سوم قيرغيزستاني إلى دينار كويتي

حوّل KGS إلى KWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Лв1 KGS = 0.003506 KWD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KGS إلى KWD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KGS إلى KWD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KGS إلى KWD اليوم

KGSKWD
1 KGS0.004 KWD
5 KGS0.018 KWD
10 KGS0.035 KWD
20 KGS0.070 KWD
50 KGS0.175 KWD
100 KGS0.351 KWD
250 KGS0.877 KWD
500 KGS1.753 KWD
1000 KGS3.506 KWD
2000 KGS7.012 KWD
5000 KGS17.530 KWD
10000 KGS35.060 KWD
KWDKGS
1 KWD285.22 KGS
5 KWD1,426.11 KGS
10 KWD2,852.22 KGS
20 KWD5,704.44 KGS
50 KWD14,261.10 KGS
100 KWD28,522.20 KGS
250 KWD71,305.50 KGS
500 KWD142,611 KGS
1000 KWD285,222 KGS
2000 KWD570,444 KGS
5000 KWD1,426,110 KGS
10000 KWD2,852,220 KGS

الأسئلة الشائعة