10 شلن كيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KES إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
٢٫٤٤ uah

1.00000 KES = 0.24375 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 04:12
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KES إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.057787.93821.45091.67610.946419.2893
1GBP1.148511.21485101.0041.666471.925121.0869422.1552
1USD0.945450.823147183.1411.371751.584660.894718.237
1INR0.01137160.009900610.012027810.01649910.01905990.01076120.21935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / هريفنيا الأوكرانية
1 KES0.24375 UAH
5 KES1.21874 UAH
10 KES2.43748 UAH
20 KES4.87496 UAH
50 KES12.18740 UAH
100 KES24.37480 UAH
250 KES60.93700 UAH
500 KES121.87400 UAH
1000 KES243.74800 UAH
2000 KES487.49600 UAH
5000 KES1218.74000 UAH
10000 KES2437.48000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / شلن كيني
1 UAH4.10260 KES
5 UAH20.51300 KES
10 UAH41.02600 KES
20 UAH82.05200 KES
50 UAH205.13000 KES
100 UAH410.26000 KES
250 UAH1025.65000 KES
500 UAH2051.30000 KES
1000 UAH4102.60000 KES
2000 UAH8205.20000 KES
5000 UAH20513.00000 KES
10000 UAH41026.00000 KES