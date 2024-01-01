10 肯尼亚先令兑乌克兰格里夫纳

按实际汇率将 KES 换算成 UAH

10 kes
2.92 uah

Ksh1.000 KES = ₴0.2924 UAH

03:21 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8591.07189.2161.4661.6470.97918.279
1 GBP1.16411.246103.8761.7071.9171.1421.283
1 USD0.9340.802183.3411.371.5380.91517.075
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.205

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将肯尼亚先令兑换成乌克兰格里夫纳

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择KES作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择UAH作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示KES兑UAH的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 肯尼亚先令

KES兑USD

KES兑SGD

KES兑NGN

KES兑CAD

KES兑EUR

KES兑GBP

KES兑AUD

KES兑INR

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
肯尼亚先令/乌克兰格里夫纳汇率
1 KES0.29238 UAH
5 KES1.46191 UAH
10 KES2.92382 UAH
20 KES5.84764 UAH
50 KES14.61910 UAH
100 KES29.23820 UAH
250 KES73.09550 UAH
500 KES146.19100 UAH
1000 KES292.38200 UAH
2000 KES584.76400 UAH
5000 KES1,461.91000 UAH
10000 KES2,923.82000 UAH
乌克兰格里夫纳/肯尼亚先令汇率
1 UAH3.42018 KES
5 UAH17.10090 KES
10 UAH34.20180 KES
20 UAH68.40360 KES
50 UAH171.00900 KES
100 UAH342.01800 KES
250 UAH855.04500 KES
500 UAH1,710.09000 KES
1000 UAH3,420.18000 KES
2000 UAH6,840.36000 KES
5000 UAH17,100.90000 KES
10000 UAH34,201.80000 KES