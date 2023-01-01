1 شلن كيني إلى فرنك رواندي

تحويل KES إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٨ rwf

1.00000 KES = 8.15421 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 01:28
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KES إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37285764.6361.37170.945450.8229441.5836683.122
1SGD0.7284121556.970.9991620.6886750.5994421.1535560.547
1NGN0.001307810.0017954310.001793930.001236470.001076260.002071120.108708
1CAD0.7290221.00084557.43710.6892530.5999441.1545260.5978

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Rwandan Franc
1 KES8.15421 RWF
5 KES40.77105 RWF
10 KES81.54210 RWF
20 KES163.08420 RWF
50 KES407.71050 RWF
100 KES815.42100 RWF
250 KES2038.55250 RWF
500 KES4077.10500 RWF
1000 KES8154.21000 RWF
2000 KES16308.42000 RWF
5000 KES40771.05000 RWF
10000 KES81542.10000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / شلن كيني
1 RWF0.12264 KES
5 RWF0.61318 KES
10 RWF1.22636 KES
20 RWF2.45272 KES
50 RWF6.13180 KES
100 RWF12.26360 KES
250 RWF30.65900 KES
500 RWF61.31800 KES
1000 RWF122.63600 KES
2000 RWF245.27200 KES
5000 RWF613.18000 KES
10000 RWF1226.36000 KES