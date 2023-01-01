شلن كيني إلى كونا كرواتية

تحويل KES إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
47.78 hrk

1.00000 KES = 0.04778 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.660620.963618.3125
1GBP1.1539311.2298102.2391.65741.916321.1119321.1323
1USD0.938350.81314183.13451.34771.558240.9039517.1835
1INR0.01128710.009781020.012028710.01621110.01874360.01087330.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / Croatian Kuna
1 KES0.04778 HRK
5 KES0.23888 HRK
10 KES0.47776 HRK
20 KES0.95552 HRK
50 KES2.38879 HRK
100 KES4.77758 HRK
250 KES11.94395 HRK
500 KES23.88790 HRK
1000 KES47.77580 HRK
2000 KES95.55160 HRK
5000 KES238.87900 HRK
10000 KES477.75800 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / شلن كيني
1 HRK20.93110 KES
5 HRK104.65550 KES
10 HRK209.31100 KES
20 HRK418.62200 KES
50 HRK1046.55500 KES
100 HRK2093.11000 KES
250 HRK5232.77500 KES
500 HRK10465.55000 KES
1000 HRK20931.10000 KES
2000 HRK41862.20000 KES
5000 HRK104655.50000 KES
10000 HRK209311.00000 KES