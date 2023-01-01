شلن كيني إلى ليف بلغاري

تحويل KES إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٫٤٥ bgn

1.00000 KES = 0.01245 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
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KES إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.06688.62141.436811.661340.963718.3186
1GBP1.1536711.2298102.2391.657591.916621.1117921.1334
1USD0.93810.81314183.13451.347851.558480.90417.1844
1INR0.0112840.009781020.012028710.01621290.01874650.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / لياف بلغاري
1 KES0.01245 BGN
5 KES0.06224 BGN
10 KES0.12447 BGN
20 KES0.24895 BGN
50 KES0.62237 BGN
100 KES1.24474 BGN
250 KES3.11185 BGN
500 KES6.22370 BGN
1000 KES12.44740 BGN
2000 KES24.89480 BGN
5000 KES62.23700 BGN
10000 KES124.47400 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / شلن كيني
1 BGN80.33790 KES
5 BGN401.68950 KES
10 BGN803.37900 KES
20 BGN1606.75800 KES
50 BGN4016.89500 KES
100 BGN8033.79000 KES
250 BGN20084.47500 KES
500 BGN40168.95000 KES
1000 BGN80337.90000 KES
2000 BGN160675.80000 KES
5000 BGN401689.50000 KES
10000 BGN803379.00000 KES