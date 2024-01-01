Kenya şilininden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KES → BGN çevirin

1.000 kes
12,15 bgn

1.00000 KES = 0.01215 BGN

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351515.881.353750.93150.7969081.5388283.0417
1 SGD0.74219811125.081.004750.6913490.5914631.1421161.6334
1 NGN0.0006596850.00088882410.0008930460.0006144870.0005257070.001015130.0547812
1 CAD0.7386890.9952721119.7610.6880810.5886671.1367161.342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bulgar Levası
1 KES0.01215 BGN
5 KES0.06075 BGN
10 KES0.12150 BGN
20 KES0.24299 BGN
50 KES0.60748 BGN
100 KES1.21496 BGN
250 KES3.03740 BGN
500 KES6.07480 BGN
1000 KES12.14960 BGN
2000 KES24.29920 BGN
5000 KES60.74800 BGN
10000 KES121.49600 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kenya Şilini
1 BGN82.30740 KES
5 BGN411.53700 KES
10 BGN823.07400 KES
20 BGN1646.14800 KES
50 BGN4115.37000 KES
100 BGN8230.74000 KES
250 BGN20576.85000 KES
500 BGN41153.70000 KES
1000 BGN82307.40000 KES
2000 BGN164614.80000 KES
5000 BGN411537.00000 KES
10000 BGN823074.00000 KES