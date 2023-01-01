دولار جامايكي إلى دولار برمودي

تحويل JMD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
6.43 bmd

1.00000 JMD = 0.00643 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:55 UTC
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JMD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Bermudan Dollar
1 JMD0.00643 BMD
5 JMD0.03215 BMD
10 JMD0.06431 BMD
20 JMD0.12862 BMD
50 JMD0.32154 BMD
100 JMD0.64309 BMD
250 JMD1.60772 BMD
500 JMD3.21543 BMD
1000 JMD6.43087 BMD
2000 JMD12.86174 BMD
5000 JMD32.15435 BMD
10000 JMD64.30870 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار جامايكي
1 BMD155.50000 JMD
5 BMD777.50000 JMD
10 BMD1555.00000 JMD
20 BMD3110.00000 JMD
50 BMD7775.00000 JMD
100 BMD15550.00000 JMD
250 BMD38875.00000 JMD
500 BMD77750.00000 JMD
1000 BMD155500.00000 JMD
2000 BMD311000.00000 JMD
5000 BMD777500.00000 JMD
10000 BMD1555000.00000 JMD