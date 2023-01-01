دولار جامايكي إلى دينار بحريني

تحويل JMD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
2.424 bhd

1.00000 JMD = 0.00242 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JMD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Bahraini Dinar
1 JMD0.00242 BHD
5 JMD0.01212 BHD
10 JMD0.02424 BHD
20 JMD0.04848 BHD
50 JMD0.12121 BHD
100 JMD0.24242 BHD
250 JMD0.60606 BHD
500 JMD1.21212 BHD
1000 JMD2.42424 BHD
2000 JMD4.84848 BHD
5000 JMD12.12120 BHD
10000 JMD24.24240 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار جامايكي
1 BHD412.50000 JMD
5 BHD2062.50000 JMD
10 BHD4125.00000 JMD
20 BHD8250.00000 JMD
50 BHD20625.00000 JMD
100 BHD41250.00000 JMD
250 BHD103125.00000 JMD
500 BHD206250.00000 JMD
1000 BHD412500.00000 JMD
2000 BHD825000.00000 JMD
5000 BHD2062500.00000 JMD
10000 BHD4125000.00000 JMD