دولار جامايكي إلى ليف بلغاري

تحويل JMD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
11.79 bgn

1.00000 JMD = 0.01179 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / لياف بلغاري
1 JMD0.01179 BGN
5 JMD0.05896 BGN
10 JMD0.11791 BGN
20 JMD0.23583 BGN
50 JMD0.58957 BGN
100 JMD1.17913 BGN
250 JMD2.94782 BGN
500 JMD5.89565 BGN
1000 JMD11.79130 BGN
2000 JMD23.58260 BGN
5000 JMD58.95650 BGN
10000 JMD117.91300 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار جامايكي
1 BGN84.80820 JMD
5 BGN424.04100 JMD
10 BGN848.08200 JMD
20 BGN1696.16400 JMD
50 BGN4240.41000 JMD
100 BGN8480.82000 JMD
250 BGN21202.05000 JMD
500 BGN42404.10000 JMD
1000 BGN84808.20000 JMD
2000 BGN169616.40000 JMD
5000 BGN424041.00000 JMD
10000 BGN848082.00000 JMD