جنيه جيرزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل JEP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٢٬٠٧٠٫٥١ nzd

1.00000 JEP = 2.07051 NZD

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095591.29351.491581.658090.9646518.8245
1 GBP1.1527411.26285105.241.719431.911381.1119921.7002
1 USD0.912850.79186183.3351.361551.513550.8805517.1835
1 INR0.01095370.009502130.011999810.01633830.01816220.01056640.206198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار نيوزيلندي
1 JEP2.07051 NZD
5 JEP10.35255 NZD
10 JEP20.70510 NZD
20 JEP41.41020 NZD
50 JEP103.52550 NZD
100 JEP207.05100 NZD
250 JEP517.62750 NZD
500 JEP1035.25500 NZD
1000 JEP2070.51000 NZD
2000 JEP4141.02000 NZD
5000 JEP10352.55000 NZD
10000 JEP20705.10000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جيرسي
1 NZD0.48297 JEP
5 NZD2.41486 JEP
10 NZD4.82973 JEP
20 NZD9.65946 JEP
50 NZD24.14865 JEP
100 NZD48.29730 JEP
250 NZD120.74325 JEP
500 NZD241.48650 JEP
1000 NZD482.97300 JEP
2000 NZD965.94600 JEP
5000 NZD2414.86500 JEP
10000 NZD4829.73000 JEP