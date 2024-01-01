Jersey poundundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → NZD çevirin

1.000 jep
2.063,02 nzd

1.00000 JEP = 2.06302 NZD

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Yeni Zelanda Doları
1 JEP2.06302 NZD
5 JEP10.31510 NZD
10 JEP20.63020 NZD
20 JEP41.26040 NZD
50 JEP103.15100 NZD
100 JEP206.30200 NZD
250 JEP515.75500 NZD
500 JEP1031.51000 NZD
1000 JEP2063.02000 NZD
2000 JEP4126.04000 NZD
5000 JEP10315.10000 NZD
10000 JEP20630.20000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Jersey poundu
1 NZD0.48473 JEP
5 NZD2.42363 JEP
10 NZD4.84727 JEP
20 NZD9.69454 JEP
50 NZD24.23635 JEP
100 NZD48.47270 JEP
250 NZD121.18175 JEP
500 NZD242.36350 JEP
1000 NZD484.72700 JEP
2000 NZD969.45400 JEP
5000 NZD2423.63500 JEP
10000 NZD4847.27000 JEP