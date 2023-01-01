جنيه جيرزي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل JEP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
10142.40 mop

1.00000 JEP = 10.14240 MOP

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095591.29351.491581.658090.9646518.8245
1 GBP1.1527411.26285105.241.719431.911381.1119921.7002
1 USD0.912850.79186183.3351.361551.513550.8805517.1835
1 INR0.01095370.009502130.011999810.01633830.01816220.01056640.206198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Macanese Pataca
1 JEP10.14240 MOP
5 JEP50.71200 MOP
10 JEP101.42400 MOP
20 JEP202.84800 MOP
50 JEP507.12000 MOP
100 JEP1014.24000 MOP
250 JEP2535.60000 MOP
500 JEP5071.20000 MOP
1000 JEP10142.40000 MOP
2000 JEP20284.80000 MOP
5000 JEP50712.00000 MOP
10000 JEP101424.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه جيرسي
1 MOP0.09860 JEP
5 MOP0.49298 JEP
10 MOP0.98596 JEP
20 MOP1.97192 JEP
50 MOP4.92980 JEP
100 MOP9.85959 JEP
250 MOP24.64898 JEP
500 MOP49.29795 JEP
1000 MOP98.59590 JEP
2000 MOP197.19180 JEP
5000 MOP492.97950 JEP
10000 MOP985.95900 JEP