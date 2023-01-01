澤西鎊兌澳門葡幣匯率

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1 EUR10.86421.097491.42171.49011.653460.9576518.9592
1 GBP1.1571411.2699105.7921.724331.913361.1081321.9394
1 USD0.911250.787464183.30751.357851.50670.8725517.2765
1 INR0.01093830.009452490.012003710.01629930.01808610.01047380.207382

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如何將澤西鎊兌換成to Macanese patacas

  • 1

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    選擇你的貨幣

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澤西鎊澳門葡幣兌換率
1 JEP10.22050 MOP
5 JEP51.10250 MOP
10 JEP102.20500 MOP
20 JEP204.41000 MOP
50 JEP511.02500 MOP
100 JEP1022.05000 MOP
250 JEP2555.12500 MOP
500 JEP5110.25000 MOP
1000 JEP10220.50000 MOP
2000 JEP20441.00000 MOP
5000 JEP51102.50000 MOP
10000 JEP102205.00000 MOP
澳門葡幣澤西鎊兌換率
1 MOP0.09784 JEP
5 MOP0.48921 JEP
10 MOP0.97843 JEP
20 MOP1.95685 JEP
50 MOP4.89213 JEP
100 MOP9.78426 JEP
250 MOP24.46065 JEP
500 MOP48.92130 JEP
1000 MOP97.84260 JEP
2000 MOP195.68520 JEP
5000 MOP489.21300 JEP
10000 MOP978.42600 JEP