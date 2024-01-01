Jersey poundundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile JEP → MOP çevirin

1.000 jep
10.110,60 mop

1.00000 JEP = 10.11060 MOP

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Makau Patakası
1 JEP10.11060 MOP
5 JEP50.55300 MOP
10 JEP101.10600 MOP
20 JEP202.21200 MOP
50 JEP505.53000 MOP
100 JEP1011.06000 MOP
250 JEP2527.65000 MOP
500 JEP5055.30000 MOP
1000 JEP10110.60000 MOP
2000 JEP20221.20000 MOP
5000 JEP50553.00000 MOP
10000 JEP101106.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Jersey poundu
1 MOP0.09891 JEP
5 MOP0.49453 JEP
10 MOP0.98906 JEP
20 MOP1.97812 JEP
50 MOP4.94530 JEP
100 MOP9.89060 JEP
250 MOP24.72650 JEP
500 MOP49.45300 JEP
1000 MOP98.90600 JEP
2000 MOP197.81200 JEP
5000 MOP494.53000 JEP
10000 MOP989.06000 JEP