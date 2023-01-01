جنيه جيرزي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل JEP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
31182.50 hnl

1.00000 JEP = 31.18250 HNL

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491881.658490.9645518.8225
1 GBP1.152611.26285105.241.719621.911671.1117521.6959
1 USD0.912750.79186183.3351.36171.513780.8803517.1801
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634010.01816490.0105640.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / لامبيرا هندوراسي
1 JEP31.18250 HNL
5 JEP155.91250 HNL
10 JEP311.82500 HNL
20 JEP623.65000 HNL
50 JEP1559.12500 HNL
100 JEP3118.25000 HNL
250 JEP7795.62500 HNL
500 JEP15591.25000 HNL
1000 JEP31182.50000 HNL
2000 JEP62365.00000 HNL
5000 JEP155912.50000 HNL
10000 JEP311825.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه جيرسي
1 HNL0.03207 JEP
5 HNL0.16035 JEP
10 HNL0.32069 JEP
20 HNL0.64138 JEP
50 HNL1.60346 JEP
100 HNL3.20692 JEP
250 HNL8.01730 JEP
500 HNL16.03460 JEP
1000 HNL32.06920 JEP
2000 HNL64.13840 JEP
5000 HNL160.34600 JEP
10000 HNL320.69200 JEP