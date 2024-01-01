20 لمبيرة هندوراسية إلى جنيه جيرزي

تحويل HNL إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

20 hnl
0.64 jep

1.00000 HNL = 0.03195 JEP

Mid-market exchange rate at 08:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.083589.79151.465381.654450.95406518.5414
1 GBP1.1695511.26725105.0191.713891.935031.1158321.6858
1 USD0.922950.78911182.87171.352451.526950.8805517.1125
1 INR0.01113690.009522070.012066910.01631980.01842550.01062550.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه جيرسي
1 HNL0.03195 JEP
5 HNL0.15976 JEP
10 HNL0.31952 JEP
20 HNL0.63905 JEP
50 HNL1.59762 JEP
100 HNL3.19523 JEP
250 HNL7.98808 JEP
500 HNL15.97615 JEP
1000 HNL31.95230 JEP
2000 HNL63.90460 JEP
5000 HNL159.76150 JEP
10000 HNL319.52300 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / لامبيرا هندوراسي
1 JEP31.29670 HNL
5 JEP156.48350 HNL
10 JEP312.96700 HNL
20 JEP625.93400 HNL
50 JEP1564.83500 HNL
100 JEP3129.67000 HNL
250 JEP7824.17500 HNL
500 JEP15648.35000 HNL
1000 JEP31296.70000 HNL
2000 JEP62593.40000 HNL
5000 JEP156483.50000 HNL
10000 JEP312967.00000 HNL